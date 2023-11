Après 3 matchs ponctués de 2 nuls et 1 victoire, dont le dernière rencontre lors de la journée précédente face à leurs adversaires du jour (1-1) à Bollaert, les Sang et Or, Deuxièmes de la poule B, vont rendre visite aux Derniers de la poule. Face aux Hollandais, Nampalys Mendy et partenaires vont vers un match difficile, car les Bataves, crédités d’une belle partie en France face aux Français voudront remporter leur premier succès ce soir, pour se remettre dans la course à la qualification aux 8èmes. Cependant, les représentants de la Ligue 1, s’ils parviennent à répéter leurs performances face au FC Séville en Andalousie (1-1) et devant Arsenal à la maison (2-1) peuvent réaliser une belle performance et se rapprocher de la qualification au tour suivant.

