L’ancien joueur de Leicester est un joueur qui ne fait pas dans la paillette et n’est ni adepte du blin-bling. Il se distingue par sa disponibilité, sa sobriété voire son efficacité sur le terrain. Après avoir laissé une bonne copie lors du nul de la première journée en Andalousie face à Arsenal (1-1), le vainqueur de la CAN 2022 a récidivé en sortant un match précieux face aux Gunners d’Arsenal. Nampalys Mendy est l’un des déclencheurs du pressing intense fourni par les joueurs lensois, à certains moment du match. Remplacé à la 72e minute par Andy Diouf, le Lion de la Teranga a réussi 93% de ses passes d’après les statistiques du match. Il a été précieux et propre à la relance, bloquant les circuits de passes adverses et ne gachant pas beaucoup de ballons. Une copie très intéressante pour un choc de Ligue des champions. Nampalys Mendy depuis ses débuts avec les Sang et Or contre Séville, commence à marquer son territoire, pour devenir un élément fondamental dans le dispositif du club nordiste. S’il continue sur cette lancée, ce sera tout bénéfique pour les Lions du Sénégal dans l’optique de la prochaine CAN en février 2024 en Côte d’Ivoire.

