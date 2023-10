Après leurs défaites respectives lors de la première journée, sur le même score (3-1), à l’extérieur face à City pour l’Etoile Rouge et à domicile pour les Young Boys de Berne devant Leipzig, les deux formations s’opposaient ce soir à Belgrade. Pour cette confrontation de la 2ème journée de la poule G, les Croates portés par le Sénégalais Cherif Ndiaye, buteur pour l’ouverture du score (35e, 1-0), vont arracher le nul après que les Helvètes vont égaliser par Ugrinic (48e, 1-1) avant de mener au score grâce à Itten (61e, 1-2). Il a fallu que Bukari arrache le nul en fin de match (88e, 2-2), pour que Cherif Ndiaye, remplacé à la 80e minute et l’Etoile Rouge ne se fassent pas battre par les coéquipiers de Cheikh Niasse, le milieu de terrain sénégalais qui a disputé l’intégralité de la rencontre dans l’entre-jeu de la formation suisse. Avec ce nul, les équipes qui sortaient de défaites, obtiennent leurs premiers points. Dans l’autre match de la poule G, Manchester City a enchaîné un second succès, en allant battre le RB Leipzig en Allemagne (3-1) et occupe seul la première place de la poule.

