XALIMANEWS-Ce mardi, c’est la reprise de la Ligue des champions avec les huitièmes de finale aller. A Paris, il y’aura un choc de mammouths entre 2 sérieux prétendants, le PSG et le Bayern de Munich. Des Parisiens en perte de vitesse dans cette année 2023 face à des Munichois qui malgré une reprise un peu mitigée en championnat, sont mieux lotis sur le plan mental à l’approche du choc.

PSG/Bayern, comme on se retrouve en Ligue des champions. Après 2018 en phases de poule (Bay-PSG 3-1 et PSG/Bay 3-0), 2019 en finale (PSG/Bay 0-1) et 2021 en quarts (PSG/Bay 0-1 et Bay/PSG 2-3), Parisiens et Bavarois vont se retrouver pour la 6e fois en 6 ans. Une double confrontation qui verra un des cadors européens, rester à quai à l’issue des 2 manches, aller et retour. L’equipe perdante risque de voir sa saison plombée, car au vu de leurs potentiels respectifs, les 2 formations antagonistes visent le trophée de la Ligue des champions comme leur objectif suprême, car favoris pour les titres de leurs championnats respectifs malgré des couacs.

Pour ce match d’exeption, le club phare de la capitale francaise pourra compter sur son homme providentiel Kylian Mbappé, absent lors des 2 derniers revers, devant l’OM en Coupe de France (2-1) et Monaco en Ligue 1 (3-1). Le Bondynois, blessé depuis presque 2 semaines et declaré forfait, sera finalement d’attaque. Titulaire ou pas ? Ce qui est sûr, il va fouler la pelouse du Parc pour aider Neymar, Messi et compagnie. D’ailleurs, les fans parisiens sont ravis de pouvoir compter sur le retour de l’enfant prodigue. En face, le Rekordmeister, fera sans Neuer, Sadio Mané, Mazraoui, Gravenberch, Lucas Hernandez, du beau monde. Mais, les Munichois vont s’enrichir de Joao Cancelo, Yann Sommer et Dany Blind, alors que du côté parisien, aucune recrue de taille n’a été notée lors du mercato hivernal.

ADVERTISEMENT

Ce soir au Parc, Neymar, Messi et compagnie, devront sortir le bleu de chauffre, pour 2 raisons :

Premièrement, l’adversaire malgré certains absents reste un mammouth de la compétition, et a réussi un parcours exceprionnel en phases de poules en disposant doublement du Barca et de l’Inter. Le club bavarois est le vainqueur de l’édition 2019 face son adversaire de ce soir (1-0).

Deuxièmement, parce que l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani sera présent dans la loge officielle, d’après l’Équipe, lui qui est en visite diplomatique à Rome ce mardi. La présence du propriétaire du PSG devrait booster le capitaine Marquinhos, hué ces derniers temps, et ses camarades, et nul autre résultat qu’une victoire probante ce soir face au Bayern, risquera de faire couver la crise à Paris. Ce sera un choc royal et chacune des 2 équipes voudra préserver ses chances avant le match retour. Le trio parisien (Neymar, Messi, Mbappé) devrait se méfier du trident (Coman, Gnabry, Kimmich). Qui va remporter cette première manche ? Mystere et boule de gomme. Réponse aux allentours de 21 heures GMT.

Mardi 14 février 2022 au Parc des Princes 20h 00 PSG/Bayern de Munich (1/4 aller)