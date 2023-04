Tenant du titre, le Real de Madrid compte bien aller au bout de l’epreuve et conserver son trophée. Opposée à Chelsea, la Casa Blanca a remporté la première manche, grâce à aux 2 réalisation de Benzema, qui reprenait un balllon de Vinicius relâché par Kepa (21e, 1-0) et Asensio (79e, 2-0). Dans cette défaite, les pensionnaires de Stamford Bridge ont perdu Kalidou Koulibaly bléssé à la cuisse (54e) et Ben Chilwell, qui a écopé d’un carton rouge (59e). Edouard Mendy le portier international sénégalais était sur le banc des Blues. Dans l’autre quart de finale, l’AC Milan de Fodé Ballo Touré, remplaçant, est resté maitre chez lui à San Siro. Un but de Bennaceur (40e, 1-0) a suffi aux Lombards pour s’adjuger cette première manche devant les Partenopei reduits à 10 après l’expulsion d’Anguissa (74e). Avec leurs victoires, Espagnols et Italiens tiennent le bon bout en vue d’une qualification dans le dernier carré.

