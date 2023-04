A Munich à l’Allianz Arena, le Rekormeister va disputer son match le plus important de la saison en recevant City. Écrasée lors de la manche aller à l’Etihad (3-0), la formation bavaroise est condamnée à l’exploit face à son adversaire. Pout les partenaires de Sadio Mané, la tache ne sera pas si aisée, même s’ils seront à domicile. L’international sénégalais, au coeur d’une polémique avec son partenaire Leroy Sané à la fin du match aller, pourrait être titularisé par son coach afin de créer un declic dans son attaque. Les Anglais tiennent le bon bout et on verait mal, City encaisser 3 ou 4 buts sans en rendre un seul, avec sa pléiade de talents, Mahrez, Bernardo Sylva, Rodri, Haaland, De Bruyne. Nul doute que ce match n’aura pas de rounds d’observation et les Locaux tenteront dès l’entame, de trouver la faille. Les Bavarois, en cas d’echec, essaieront leur 3ème élimination de rang en quarts de finale de Ligue des champions.

