Football-Ligue Europa/Demi finale retour : Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr en quête d’exploit face à l’Atalanta à Bergame pour une place en finale

LXALIMANEWS-‘Olympique de Marseille se trouve à un tournant décisif ce jeudi à Bergame. Après le match nul (1-1) de l’aller, toutes les possibilités restent ouvertes. Ismaila Sarr, Ilman Ndiaye et leurs coéquipiers visent une place en finale six ans après, face aux Bergamesques qui n’ont jamais franchi ce cap dans la compétition et qui rêvent d’une première.

L’Olympique de Marseille montre un regain de forme notable sous la direction de Jean-Louis Gasset, qui insuffle une nouvelle dynamique aux Phocéens. Bien que l’équipe n’ait pas joué ce week-end en raison du nouveau calendrier de la Ligue, elle vise à réaliser l’exploit en Italie après avoir obtenu un match nul (1-1) à domicile lors de la première manche. En cas de qualification, elle accéderait à la finale de l’Europa League, six ans après sa dernière participation, marquée par une défaite contre l’Atletico. En face, Ilman Ndiaye, Ismaila Sarr et leurs coéquipiers affronteront une équipe de l’Atalanta qui a renforcé sa confiance en battant la Salernitana (2-1), ce qui lui a permis de rejoindre le top cinq de la Serie A et de se rapprocher d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir évincé Liverpool au tour précédent, les Bergamesques comptent accrocher les Phocéens dans leur tableau de chasse. Mais, Chancel Mbemba et compagnie comptent bien retrouver la finale de la Ligue Europa, six ans après celle perdue devant l’Atletico de Madrid.

Voici le groupe de l’OM

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu – Mbemba, Clauss, Gigot, Méïté, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin – Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Dahou – Correa, Henrique, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye.