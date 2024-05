La réaction de Seydina Oumar Touré suite au verdict de l’affaire contre Cheikh Yérim Seck et Xavier Pryen

XALIMANEWS-Seydina Oumar Touré a réagi suite au verdict de l’affaire l’opposant au journaliste Cheikh Yérim Seck et à Xavier Pryen, responsable des Éditions l’Harmattan.

Reconnus coupables de diffamation et de complice de ce chef, les deux sont condamnés à six mois de prison avec sursis et sont contraints de verser à la partie civile, Seydina Omar Touré, ancien capitaine de la Gendarmerie, une somme de 5 millions de dommages et intérêts.

« Après un (01) an, un (01) mois et vingt et un (21) jours de procédure en diffamation m’opposant à monsieur Cheikh Yerim Seck et sa maison d’édition, ils viennent d’être condamnés en première instance. En effet, étant dans l’impossibilité de produire la moindre preuve pour justifier leurs allégations sur ma personne, et ceci malgré onze (11) demandes de renvois de leur part, le tribunal vient de les condamner à six (06) mois de prison avec sursis et au paiement de cinq (05) millions de francs CFA en dommages et intérêts avec contrainte par corps au maximum », a déclaré Seydina Oumar Touré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le juge a ordonné à Xavier Pryen et Cheikh Yérim Seck de verser cette somme, sous la garantie des Éditions l’Harmattan, civilement responsable, et a exigé la publication de cette décision dans les journaux Walfadjri, L’Observateur et Le Soleil, aux frais des prévenus.