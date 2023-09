Très mal embarqué dans ce match après avoir été mené par 2 buts à zéro sur des buts de Carlos Borges (9e) et Berghuis (20e), l’OM d’Ilman Ndiaye s’est vite remis sur le chemin de la marche en égalisant, par des buts de Clauss (23e) et Aubameyang (38e) avant la pause et pouvait rêver d’une seconde période meilleure. Durant les 45 dernières minutes, les Bataves vont reprendre l’avantage par Taylor, cinq minutes après la reprise (52e). Mais ne lâchent pas prise , les Olympiens vont de nouveau rétablir l’équilibre par Aubameyang qui réussit le doublé (78e). Dans ce match, Ilman Ndiaye, titularisé, a disputé 65 minutes en touchant la barre transversale à la 28e minute avant de voir son tir contré par la défense ajaxide sept minutes plus tard (35e). L’Olympique de Marseille réalisent une belle performance, qui peut apporter de la sérénité dans un contexte assez particulier, marqué par la démission de son désormais ex coach, Marcelino

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy