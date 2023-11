En se rendant en Grèce, les Olympiens, leaders du groupe B, savaient qu »une victoire les rapprocherait de la qualification. Mais face à un adversaire qui pouvait aussi s »emparer de la première place, l »affaire paraissait assez corsée. Mais avec Ilman Ndiaye titularisé d’entrée et Ismaila Sarr aligné sur le banc de touche au coup d’envoi, l’OM mène à la pause sur un but de Chancel Mbemba, de la tête (26e, 0-1).En seconde période, avec l’entrée d’Ismaila Sarr à la 60ème minute de jeu à la place de Correa, les Marseillais essayaient de faire le break, mais le portier adverse Athanasiadis maintenait son équipe à flot. L’ancien joueur de Sheffield United qui ne réussit pas à faire à doubler la mise (79e), est remplacé à quatre minutes du terme par Murillo (86e). Finalement, les Phocéens vont faire le break par leur remplaçant Ismaila Sarr dans le temps additionnel (90e+4, 0-2). Servi sur un contre par Vitinha, l’ancien joueur de Watford marque dans le but vide. L’Olympique de Marseille s’impose devant l’AEK Athènes (3e, 4 pts) et consolide son fauteuil avec 8 points, devant Brighton (2e, 7 pts) qui s’est imposé en déplacement (0-2) devant le club néerlandais de l’Ajax, bon dernier (4e, 2 points).

