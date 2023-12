Ce jeudi soir, Ismaila Sarr, Ilman Ndiaye et compagnie, n’auront pas le droit à l’erreur. Les protégés du coach italien Gennaro Gattuso restent sur 4 matchs de rang sans défaite toutes compétitions confondues et voudront surfer sur cette dynamique pour sortir indemne de leur deplacement en terre britannique. Le club de la Canebiere, leader (1er, 11 pts) devant son rival du jour (2e, 10 pts) gardera son fauteuil, en cas de victoire ou de match nul, et se qualifierait directement pour les 8es de finales de la Ligue Europa sans passer par les Barrages du 15 et 22 février.

