Football-Ligue Europa/Quarts retours : avec Ilman Ndiaye mais orphelin d’Ismaila Sarr blessé, l’OM en quête d’exploit face au Benfica pour voir le dernier carré

XALIMANEWS-Ce jeudi à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille va recevoir le Benfica de Lisbonne en match retour de quart de finale de Ligue Europa. En quête de victoire pour se qualifier, les Phocéens battus à l’aller (2-1) devront faire sans plusieurs cadres dont Ismaila Sarr blessé.

Pour la réception des Rouges, les Olympiens feront sans plusieurs de leurs cadres blessés, tels que Jonathan Clauss, Ismaila Sarr,Valentin Rongier, mais aussi sans Pape Gueye non inscrit dans la liste de l’Europa Ligue. Cependant, le club de la Canebière à des atouts pour dynamiter l’arrière garde benfiquiste. L’entraîneur Jean Louis Gasset pourra compter sur Aubameyang, Ilman Ndiaye, Henrique,sans oublier les Mbemba, Balerdi, Gigot , Harit et le gardien Lopez. Ce groupe devra se sublimer ce soir, pour renverser Benfica et rejoindre le dernier carré.

Le groupe de l’OM face au Benfica : Lopez, Blanco, Van Neck, Mbemba, Balerdi, M’Madi, Gigot, Murillo, Soglo, Harit, Ounahi, Daou, Kondogbia, Veretout, Correa, Henrique, Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna, Lafont, AdbalLah.