Yarga Sy, la vie d’après de l’homme accusé d’avoir attenté à la vie d’Ousmane Sonko

XALIMANEWS- C’est un homme plus que positif qui s’est prêté au souvenir de la période difficile de son incarcération et des circonstances qui ont mené à cette situation. Accusé d’avoir attenté à la vie de son leader, Ousmane Sonko, Yarga Sy s’est vu malmené et conduit en prison après avoir tenté d’expliquer en vain le prétexte de son geste. Hélas ! Il a été eloigné de sa famille et a perdu son travail mais est heureux, aujourd’hui, de l’issue heureuse des mésaventures vécues avec son leader et ses camarades de parti.