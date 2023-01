De son côté, Javier Ribalta s’est entretenu avec les représentants du joueur et est même parvenu à trouver un accord, selon le média hexagonal De son coté, Pablo Longoria, le boss de l’OM, a pris les choses en main et tente de convaincre l’attaquant lorientais d’accepter de rejoindre le club phocéen. Cependant, le dirigeant espagnol a un autre obstacle qui se dresse et qui peut tout chambouler. Alors que le champion d’Afrique s’était mis d’accord avec Lorient, il y a désormais un doute. La raison ? Les Toffees d’Everton qui se sont heurtés au refus de Moussa Dembelé, souhaitent désormais arracher Bamba Dieng à l’OM, rapporte Footmercato. Et pour ne rien arranger du coté coté phocéen, le huitième de finaliste du Mondial 2022, déjà proche de rejoindre Leeds il y a quelques mois, préfèrerait rejoindre la Premier League que de rester en Ligue 1.

