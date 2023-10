En effet au milieu de la partie, la forte colonie sénégalaise massée dans les gradins, en plus de ressortissants français et africains, scandaient le nom d’Ousmane Sonko, le président du parti Pastef et opposant numéro 1 sénégalais. »Libérez Sonko, Libérez Sonko, libérez Sonko »,scandait une grande partie du public lors de ce choc remporté par le Sénégal sur le Cameroun (1-0). Comme quoi, la Sonkorisation est à la mode ces temps ci, à Dakar et partout dans le monde à chaque événement où se regroupent les Sénégalais. L’opposant Ousmane Sonko incarne l’espoir pour la Diaspora et une grosse partie de la population vivant au Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy