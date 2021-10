Dans son pays, pour les besoins des Éliminatoires de la Coupe du monde zone Amsud, l’ancien Parisien s’est exprimé au micro du média utuguayen Sport890. «Je crois qu’en football, il faut toujours être prêt, c’est la clé au haut niveau, être prêt quand on fait appel à toi. Parfois, tu joues moins, parfois tu joues plus. Il faut être prêt. J’ai moins joué qu’en début de saison passée, c’est vrai, mais on va voir ce qui va se passer d’ici à la fin de l’exercice. Beaucoup de débats, mais le football, c’est le football. L’important, c’est d’être en forme et prêt quand c’est à toi de jouer. Je veux toujours jouer, c’est pour ça que je m’entraîne et que je me prépare», a confié el Matador, sous contrat jusqu’en juin 2022. Très classe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy