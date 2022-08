le choc de Londres a été riche en suspens, entre Blues et Spurs. Au terme des 90 minutes, les 2 formations ne sont pas arrivées à se départager (2-2). Ce sont pourtant les Locaux qui ouvrent le score, sur une sublime volée de Kalidou Koulibaly, sa recrue estivale. Le Sénégalais ouvre son compteur but après 2 matchs de Premier League. Chelsea mène à la pause sur cet avantage d’un but. De retour aux oranges, Højbjerg égalise pour Tottenham (68e, 1-1). Neuf minutes plus tard, James donne l’avantage aux protégés de Tuchel (77e, 2-1). Alors que l’on pensait que la victoire allait sourire aux Blues, les Spurs vont arracher l’égalisation en toute fin de temps traditionnel par Harry Kane, de la tête sur corner (90e+6, 2-2).

