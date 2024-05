Football-Premier League : Chelsea confirme avoir limogé Pochettino

XALIMANEWS-Comme annoncé plus tôt ce mardi par la presse anglaise, l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino a quitté Chelsea d’un commun accord avec la direction du club. Le club londonien l’a confirmé via un communiqué.

Insatisfait du manque de progression de l’équipe au cours des 12 derniers mois, le club londonien a pris une décision ferme. Un nouvel entraîneur prendra les rênes des Blues dans les semaines à venir, a rapporté Footmercato.

L’Argentin de 52 ans quitte donc Stamford Bridge avec un bilan de 26 victoires, 11 nuls et 14 défaites en 51 rencontres dirigées. « Le Chelsea FC peut confirmer que le club et Mauricio Pochettino ont convenu d’un commun accord de se séparer. » Chelsea a conclu sa saison de championnat à la 6ème position, tout en réalisant de belles performances en coupes nationales, atteignant une demi-finale en FA Cup et une finale en Coupe de la Ligue. L’heure est donc venue pour un changement, marquant ainsi la troisième ère de Chelsea sous BlueCo. «au nom de tout le monde à Chelsea, nous aimerions exprimer notre gratitude à Mauricio pour son service cette saison. Il sera le bienvenu à Stamford Bridge à tout moment et nous lui souhaitons le meilleur dans sa future carrière d’entraîneur», ont déclaré Laurence Stewart et Paul Winstanley dans la suite du communiqué officiel publié sur le site du club.