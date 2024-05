Défense contre les menaces transnationales : Lancement de l’exercice « African Lion 2024 » au Sénégal

XALIMANEWS-La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a annoncé par communiqué de presse que l’exercice « African Lion 2024 », organisé par le Commandement des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US Africa Command), a débuté au Sénégal, hier lundi, se tenant jusqu’au 30 mai au Centre d’entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye de Dodji, dans le département de Linguère.

Le Colonel Moussa Koulibaly, responsable de la Dirpa, a souligné l’importance de cet exercice pour améliorer la coopération entre les forces armées des pays participants. Plus de neuf cents (900) militaires des États-Unis, des Pays-Bas et du Sénégal sont impliqués, avec la présence d’autres pays et organisations régionales en tant qu’observateurs.

Il a également rappelé que « African Lion 2024 » vise à renforcer les capacités de défense contre les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes, en étant un exercice interarmées et multinational.

Cette année, l’exercice se déroule simultanément au Sénégal, au Ghana, au Maroc et en Tunisie.