Il y’a 2 ans, le magnat russe, Roman Abramovitch, vendait Chelsea contre 2,34 milliards de livres sterling. Une somme qu’il ne va pas percevoir. Et pour cause ? A cause de sa relation avec Vladimir Poutine, il avait été décidé avec l’homme d’affaires russe que la somme soit reversée à l’Ukraine pour les aider. Mais depuis, rien. Les fonds sont toujours « gelés » sur un compte, et donc inutilisables. Et selon le média français qui cite le journal anglais The Telegraph, dans un long papier, de nombreux acteurs tentent de faire réagir le gouvernement anglais pour enfin réaliser la promesse de Roman Abramovitch. C’est à dire, mettre à disposition l’argent de la vente de Chelsea à toutes les victimes de la guerre en Ukraine.

