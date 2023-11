M. Samb n’a pas oublié qu’Idrissa Seck a été accusé d’attentat à la sûreté de l’Etat et d’autreschoses, par la simple volonté du chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, qui avait des comptes à solder avec lui. Et c’est aussi par sa seule volonté que l’ancien Premier ministre a bénéficié de liberté provisoire avant d’avoir plus tard un non lieu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy