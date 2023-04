«Avec nos incroyables supporters, nous allons tous soutenir Bruno et l’équipe pour le reste de la saison. Il nous reste dix matches de Premier League et un quart de finale de Ligue des champions à disputer. Nous mettrons tous nos efforts et notre engagement dans chacun de ces matches afin de terminer la saison en beauté», ont également indiqué les dirigeants du club, Todd Boehly et Behdad Eghbali.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy