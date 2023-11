Et Chelsea se sublima ! Ce lundi dans le cadre de la 11ème journée, les Spurs de Pape Matar Sarr recevaient Nicolas Jackson et les Blues, pour le choc de Londres. Les Locaux démarraient mieux la partie avec un but assez matinal de Kulusevski (6e). Mais les Blues vont égaliser par Palmer sur penalty, (35e, 1-1), avec l’expulsion de Romero du côté de Tottenham, avant le show de Nicholas Jackson en seconde periode. L’international sénégalais, s’est fendu d’un hat-trick, en donnant l’avantage aux siens (75e, 1-2), après une seconde expulsion chez les Spurs concédée par Udogie (55e), avant de récidiver par 2 fois dans le temps additionnel, aux 75e, 90e+4. Du coup, Nicolas Jackson s’impose devant son compatriote Pape Matar Sarr, pas à son avantage ce soir et remplacé à la 60ème minute avec un carton jaune. Le héros de la soirée, avec 3 buts porte son total à 5 réalisations en championnat.

