Football-Premier League/J34 : Nicolas Jackson retrouve le chemin des filets, Chelsea bat Tottenham de Pape Matar Sarr

XALIMANEWS-Ce jeudi les Blues de Chelsea avec un but de Nicolas Jackson ont disposé (2-0) des Spurs et Pape Matar Sarr dans le derby londonien comptant pour la 34e journée.

Enfin Nicolas Jackson retrouve le chemin des filets. Assez maladroit ces derniers temps malgré une grosse débauche d’énergie sur le front de l’attaque des pensionnaires de Stamford Bridge, le Lion de la Teranga a refait mouche. Les Blues à domicile ont fait le job dans un match bien maîtrisé face à Pape Matar Sarr et partenaires. Deux coups de tête ont suffi aux Locaux pour s’imposer. D’abord c »est Chalobah qui ouvre le score sur un coup franc tiré par Gallagher (24e, 1-0), avant que Nicolas Jackson ne fasse le break en seconde période par Nicolas Jackson à 18 minutes du terme (72e, 2-0), pour son 11e but de la saison. Grâce à ce succès face à son coéquipier de l’équipe nationale remplacé à la 62e minute, Chelsea (8e, 51 pts) double West Ham (9e,49 pts) qui descend d’un cran.