« Son appétit est toujours là. Nous aimerions prolonger son séjour ici et c’est quelque chose que le club et ses représentants examineront. Jamie prospère sur les ballons dans l’espace dans le dos la défense et s’il n’y a pas d’espace, il prospère sur les centres directs dans la surface. C’est aussi simple que cela. Si nous pouvons faire ça, il y aura des opportunités pour lui et d’autres joueurs » a notamment déclaré son coach à l’encontre de son avant centre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy