En conférence de presse ce jeudi, Tottenham par le biais de son coach a communiqué sur la blessure de Pape Matar Sarr, contractée lors de la réception de Bournemouth (3-1).

En conférence de presse ce jeudi, le Roumain Ange Postecoglou Interrogé également sur Pape Matar Sarr, a donné des nouvelles rassurantes concernant la blessure du jeune milieu de terrain .

Pape Matar Sarr va bien ? Ouais, il va bien, il est parti rejoindre son l’Equipe Nationale », a déclaré l’entraîneur de Tottenham. Relancé sur un possible souci au niveau des ischio-jambiers, Postecoglou ajoute : « non, non (il n’a pas de problèmes aux ischio-jambiers, NDLR), il va bien ». Les fans des Lions et du jeune joueur, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, eux qui avaient un moment craignent le pire pour l’ancien Messin.

