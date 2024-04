Football-Premier League/Arsenal : Zinchenko se dit prêt à aller au front pour aider son pays l’Ukraine dans la guerre l’opposant à la Russie

XALIMANEWS-Depuis plus de deux ans, l’Ukraine et la Russie sont en conflit dans une guerre armée. Une situation qui est assez agaçant pour certains sportifs, issus de ces deux pays. Tel est le cas pour l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko, le défenseur gauche d’Arsenal.

Loin de leurs pays, certains sportifs vivent la situation de manière très amère. Dans un entretien accordé à BBC, le joueur de 27 ans se dit prêt à aller au front pour aider son pays : «Je pense que c’est une réponse claire. J’irais [pour me battre]. C’est difficile de comprendre que récemment, nous étions dans la même école, que nous jouions dans la cour de récréation ou sur le terrain de football, et que maintenant, ils doivent défendre notre pays. Et honnêtement, [c’est] très difficile d’accepter cela, mais c’est comme ça. Nous ne pouvons pas abandonner. Je sais que certaines personnes pourraient penser que c’est beaucoup plus facile… pour moi d’être ici [à Londres] plutôt que d’être là-bas [en Ukraine]. J’espère vraiment que cette guerre se terminera bientôt.» A déclaré l’ancien joueur de Manchester City.