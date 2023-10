Et de 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs pour les Bleus. Cet après-midi, Al Hilal recevait Al Khaleej dans le cadre de la 10ème journée de la Saudi Pro League après sa victoire de la journée précédente en déplacement devant Al Okhdoud FC (0-3). Après le nul d’Al Taawon (2e, 23 points), tenu en échec (1-1) par Al Ittihad un peu plutôt dans l’après-midi, Kalidou Koulibaly et partenaires savaient quoi faire pour conserver leur fauteuil. Sans Neymar blessé et indisponible plusieurs mois dont les fans d’Al Hill scandaient le nom à la 10e minute avec des banderoles qui disent « Revenez plus fort », mais avec tous ses stars, Al Hilal s’est imposé petitement sur une réalisation de Mitrovic (30e) qui marque du coup son 7ème but en championnat et reste solide leader de la Saudi Pro League. Les Bleus restent la seule équipe invaincue du championnat après 10 journees. Le capitaine de la sélection sénégalaise, titularisé dans la défense des Bleus, a disputé l’intégralité du match en effectuant 75 passes pour 0 tacle.

