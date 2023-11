Toujours invincible et seule équipe invaincue de la Saudi Pro League, Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1er, 29 points), deuxième attaque du championnat avec 30 buts dernière Al Nassr (31) et meilleure défense ( 8 buts encaissés) devant Al Taawon (9 buts encaissés), va défier Al Fateh (4e, 23 pts) ce vendredi à partir de 15 heures, avec l’ambition de remporter un 10ème succès. Les Bleus victorieux d’Al Ali (3-1) la journée précédente, vont consolider leur fauteuil de leader en cas de succès et repousseront leurs adversaires à 9 points. Cependant, ces derniers qui veulent rester au sommet, essaieront d’infliger à Koulibaly et compagnie, leur premier revers de la saison. Un peu plus tard dans la journée, à partir de 18 heures, Habib Diallo et Shabab (11e, 12 pts) battus dernièrement par Abha (2-1) vont essayer de renouer avec le succès pour un quatrième succès en championnat, et gagner quelques places dans le classement. Mais face à Al Ittihad (6e, 21 pts) de Karim Benzema et Ngolo Kanté, Habib et ses coéquipiers auront beaucoup de pain sur la planche.

