Football-Saudi Pro League/J25 : Al Ahli sans Edouard Mendy tenu en échec, Al Shabab et Habib Diallo défient Al Hilal de Koulibaly le leader invaincu, Al Nassr de Sadio Mané pour enchaîner face à Al Ta’ee

Après le nul d’Al Ahli Saudi qui faisait sans Edouard Mendy devant Al Ettifaq (2-2), ce vendredi, les autres Lions de la Teranga de la Saudi Pro League seront en lice ce samedi dans le cadre de la 25ème journée. Le leader Al Hilal sera défié par Al Shabab. Ce sera un choc entre coéquipiers en équipe nationale du Sénégal. Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly fera face à l’attaquant Habib Diallo. Ce dernier qui a inscrit son 4ème but en championnat la journée précédente lors de la victoire des siens devant Al Azm (3-0), voudra enchaîner et pourquoi pas infliger au leader son premier revers de la saison. Mais, face à une formation qui a remporté ses cinq dernières matchs, la tâche s’annonce on ne peut plus corsée pour l’ancien Strasbourgeois. A domicile, Kalidou Koulibaly et compagnie devraient remporter un 23ème succès et garder leur invincibilité, eux qui possèdent 12 points d’avance sur leur suivant Al Nassr (2e,56 pts). Un dauphin qui va recevoir Al Ta’ee (16e, 22 pts). Sadio Mané et ses coéquipiers qui sortent d’un succès devant Al Ahli (0-1) seront favoris et devraient s’imposer, à la maison. Ça pourrait être l’occasion pour le buteur des Lions devant le Bénin, de marquer son 10ème but en championnat. Les Jaunes doivent s’imposer pour ne pas se faire trop largués par les Bleus, leaders incontestés de la Saudi Pro League.