Football-Saudi Pro League/J26 : Al Ahli avec un grand Edouard Mendy remporte le derby de Djeddah devant Al Ittihad de Karim Benzema

XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre de la 26ème journée de la Saudi Pro League Al Ahli Saudi a disposé d’Al Ittihad (1-0). Avec ce succès, Edouard Mendy et partenaires repoussent Benzema et compagnie à 5 points.

Comme lors du match aller, Edouard Mendy et ses partenaires se sont imposés devant Karim Benzema, Ngolo Kanté et compagnie. Après le nul face à El Ettifaq ce vendredi (2-2), Al Ahli se devait de renouer avec le succès et repousser son adversaire du jour qui le suivait avec 2 points de retard. Solide et bien présent dans ce derby, Mendy crédité d’une grosse partie avec un excellent sauvetage sur une tête à bout portant (69e) et de la baraka sur une frappe surpuissante de Ngolo Kanté sur le poteau et ses coéquipiers, vont finalement s’imposer. Le salut est venu de Albrikan (34e, 1-0) sur une offrande Firminho.

Ce mardi, à 19 heures le leader Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1er, 72 pts) reçoit Al Okhdoud FC, au même moment Al Nassr de Sadio Mané (2e, 50 pts) va rendre visite à Abha et le mercredi, Al Shabab (1, d’Habib Diallo (11e, 28 pts) va recevoir la formation d’Al Riyad.