Football-Saudi Pro League/J28 : Habib Diallo buteurs et Al Shabab étrillent Abha (5-0), Al Raed et Loum Ndiaye battus par Al Fateh (3-1) Al Nassr de Mané reçoit Al Feiha

XALIMANEWS-Ce jeudi dans le cadre de la 28e journée de la Saudi Pro League, Al Shabab avec Habib Diallo buteurs, a écrasé Abha (5-0). De son côté, Al Raed de Loum Ndiaye a été battu (3-1) par Al Fateh. Ce vendredi, Al Nassr de Sadio Mané va recevoir Al Feiha et compte s’imposer pour consolider sa place de dauphin.

Ce jeudi, Al Shabab a réalisé une bonne opération lors delà réception d’Abha dans le cadre de la 28e journée. Habib Diallo et ses partenaires ont largement dominé leurs adversaires. L’attaquant des Lions de la Teranga a marqué son cinquième but en championnat en 25 matchs en doublant la mise (57e) avant d’être remplacé à sept minutes de la fin du match. Les autres réalisations ont été signées, Yannick Carrasco crédité d’un doublé (54+1, 90+3) imité par Carlos Alberto Carvalho (78e, 84e). Avec ce 9 succès en 28 journées, Al Shabab (9e, 35 pts+1), qui compte aussi 8 nuls et 11 défaites, se replace dans le classement devant Al Feiha (10e, 35 pts-7). Ce dernier va défier en déplacement Al Nassr (2e, 65 pts). A domicile, Sadio Mané crédité de 10 buts et 6 passes décisives en 26 matchs et ses coéquipiers, qui comptent 12 points de retard sur Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1e, 77 pts) voudront s’imposer pour ne pas trop se faire larguer et du coup consolider leur place de dauphin. De son côté, Mamadou Loum Ndiaye et Al Raed (13e, 30 pts) ont été battus pas Al Fateh (3-1). L’international sénégalais a disputé l’intégralité du match et a écopé d’un carton jaune.