Lundi, plusieurs violents tremblements de terre ont touché la Syrie et la Turquie. De nombreuses personnes ont perdu la vie et d’autres sont toujours portées disparues. Parmi elles, Christian Atsu. L’ancien joueur de Chelsea et du FC Porto était introuvable sous les décombres. Dans la soirée de lundi, A Bola et un média ghanéen ont annoncé qu’Atsu avait été retrouvé et secouru. Une information confirmée le lendemain matin par un porte-parole d’Hatayspor, club où le joueur de 31 ans évolue. Il a été précisé qu’il était vivant mais qu’il souffrait de plusieurs blessures

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy