Pour l’ancien président de Kalidou Koulibaly, plus question de recruter un footballeur issu du continent africain, tant que la periode où se déroulera la CAN se jouerait en pleine saison : « Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. » A déclaré de Laurentiis lors d’un entretien accordé à Wall Street Italia.

