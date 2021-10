XALIMANEWS-L’ASFA, la Tenante en 2019, a conservé son titre de champion du Sénégal de handball, en disposant en finale le DUC, son adversaire lors de son dernier sacre. Après une deuxième moitié de saison assez compliquée, les Militaires ont réussi la prouesse de conserver leur titre après une élimination prématurée en Coupe du Sénégal, contre le même adversaire.

Championne en 2015, 2016, 2018 et 2019, lors des 4 derniers championnats, l’ASFA a réussi à conserver son titre, après une deuxième moitié de saison assez compliquée. Face au DUC, son bourreau lors du match retour en championnat et en quart de finale de Coupe du Sénégal, la conservation du titre n’était pas acquise d’avance. Mais au terme d’une finale bien maîtrisée, les coéquipiers de Serigne Kosso Mbacké Faye, le capitaine, ont soldé leurs comptes avec les Étudiants en parvenant à rétablir l’équilibre au niveau de leurs confrontations cette saison (2 victoires partout) et conserver du même coup leur titre de Champion. A l’issue de la victoire de son équipe sur le DUC, le coach Moustapha Cissé, tout soulagé, a tenu d’abord à » rendre grâce à Dieu pour cette victoire », avant de poursuivre, « Comme je l’avais dit, ca n’allait pas être facile. Pour cette finale, nous l’avions bien préparé, surtout tactiquement. On a fait une analyse vidéo sur les joueurs adverses qui nous rendaient la vie difficile lors de nos 2 dernières confrontations, cela nous a permis de réussir à les canaliser. Pour nous battre une 3e fois de suite, ça n’allait pas être facile pour les Étudiants. Après notre avance d’un point en première période, j’ai dit aux Gosses des notre retour sur le teraflex, d’essayer de porter notre avance à 3 ou 4 points pour pouvoir contrôler le match. Et Dieu merci, notre stratégie à été payante et la victoire nous a souri », a laché tout heureux le Sergent coach.

De son côté, le sympathique capitaine, Kosso, à exprimé ses sentiments : « Tout d’abord, J’éprouve un sentiment de satisfaction. Cette saison, c’était un peu compliqué, car l’équipe avait perdu sa base arrière en début de saison (Cheikh Bara, Wagane Faye, Bamba Diatta), en plus d’Oumar Sané et Killy Ndiaye, récompensés de leurs performances par des missions à l’intérieur du pays par l’administration militaire. Ce qui fait que, nous avions eu des difficultés en cours de saison, car défensivement ça cafouillait un peu car les joueurs sus-cités nous apportaient beaucoup dans ce secteur. L’adversaire, le DUC, à obtenu 2 victoires de rang sur nous, en retour en championnat et en quart de finale de Coupe qui a ouvert notre succession. Ces 2 défaites ont fait mal, allant jusqu’à créer un malaise au sein du groupe. La dernière fois que les Étudiants nous eliminaient en Coupe c’était en 2015, sinon lors de nos 4 sacres précédents, les 2 équipes ce sont souvent partagés les victoires en phases de poule. Nous mourrons d’envie de laver l’affront. Et notre participation en compétitions africaines, où nous avions terminé à l’avant dernière place devant le Sokoto du Nigéria, nous a beaucoup servi. L’équipe a tiré les enseignements lors de cette fenêtre internationale des clubs où les adversaires étaient beaucoup plus outillés sur tous les plans (logistique, sportif, effectif etc..). Forts de tous ses acquis, nous nous devons de réagir et Dieu mercî nous avions réussi à conserver notre titre face au DUC, que je félicite au passage », a d’abord expliqué le capitaine, avant d’adresser ses remerciements à ses partenaires et dirigeants. « Je remercie mes partenaires qui se sont investis pour reussir le pari de gagner la finale pour ne pas faire une année blanche mais aussi conserver notre titre, sans oublier les coachs mais surtout l’administration militaire qui nous a mis dans des conditions optimales de succès », a-t-il conclu.

ADVERTISEMENT

Inoxydable, l’équipe de l’ASFA chahutée lors de la deuxième phase de la saison, est parvenue au prix d’une volonté collective infaillible à remporter pour une 5e fois successive le Graal.