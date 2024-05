Handball-Challenge Trophy Zonal U20 Masculin/Nouakchott 2024 (12-18 mai)/FINALE : Les Lionceaux en mode reconquête face à la Guinée

XALIMANEWS-Ce vendredi soir en terre mauritanienne, la Guinée défendra son titre zonal face au Sénégal. Favoris avant le début du tournoi, les Sily Juniors et les Lionceaux ont confirmé leur statut en remportant chacun leurs trois matchs de poule. Ils s’affrontent maintenant pour l’ultime acte : un second sacre consécutif pour les tenants guinéens ou une reconquête du titre pour les vice-champions sénégalais.

Ce duel promet d’être électrique entre deux formations rivales qui se disputent la suprématie de la zone, autrefois dominée par les Lionceaux. Détrônée par la Guinée depuis 2022, la sélection sénégalaise est déterminée à retrouver son trône. Pour y parvenir, Madické Niang, Ibrahima Khalil Dieye, Serigne Ibrahima Babacar Cissé et Pathé Diouf devront être héroïques et imperturbables ce vendredi soir face à la Guinée. Le rêve des protégés du duo Moustapha Cissé-Abdou Aziz Diouf, est de suivre les pas de leurs illustres prédécesseurs, maintes fois champions de la zone et garnir à nouveau l:armoire à trophées des sélections nationales de jeunes (hommes et dames) qui crie famine depuis deux campagnes. Cette opposition Guinée-Sénégal, devenue un classique ces dernières années, promet une confrontation intense.

Rappelons que le vainqueur de la finale, se qualifiera pour le tournoi Challenge TROPHY continental.

Parcours des deux sélections

Guinée – Poule A

Sierra Leone/Guinée : 0-10

Guinée/Mali : 44-23

Classement Poule A :

1er Guinée (4 pts, +31)

2e Sierra Leone (2 pts, -3)

3e Mali (0 pt, -28)

Demi-finale : Guinée/Mauritanie : 40-20

Sénégal – Poule B

Gambie/Sénégal : 19-54

Sénégal/Mauritanie : 29-26

Classement Poule B :

1er Sénégal (4 pts, +29)

2e Mauritanie (2 pts, +10)

3e Gambie (0 pt, -39)

Demi-finale : Sierra Leone/Sénégal : 24-33

FINALE