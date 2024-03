Handball-Championnat Élite Dames : Bineta Cissé après Disso/Diamono (24-17), « Nous étions venues avec beaucoup de détermination. L’équipe adverse était trop confiante »

XALIMANEWS-Samedi dernier, Disso s’est adjugé le choc au sommet face à Diamono (24-17), pour ce qui était une opposition entre les seules équipes jusque là invaincues. A la suite de ce succès qui conforte les filles de Wakhinane dans leur fauteuil et reléguant leurs adversaires à la 3e place, Bineta Cissé, subitement retrouvée au cours de cette rencontre, s’est confiée.

Le derby de Guédiawaye a tenu ses promesses, avec la victoire (24-17) du leader Disso sur Diamono qui le suivait au classement avant cette 5ème journée. Solide et surfant sur sa dynamique victorieuse, la formation du quartier Wakhinane a fait le plein après 5 journées en engrangeant autant de victoires. A l’issue de ce succès face à un rival qui les avait battues deux fois la saison passée, les filles du quartier Ra de Way étaient satisfaites. A l’image de Bineta Cissé, une des cadres de l’équipe. »Nous étions venues avec beaucoup de détermination, revanchardes et très fortes mentalement, par rapport à l’équipe adversaire qui était trop confiante du fait de ces deux victoires sur nous l’année passée. Avant le match il y’avait des échos de part et d’autre mais un match il faut le jouer d’abord avant de le gagner. Ça se gagne pas avant. Cependant, c’est le sport et nous sommes adversaires le temps du match mais nous nous devons du respect, car nous sommes ensemble. J’encourage Diamono « A d’emblée déclaré la championne de 2021. D’habitude rayonnante, Bineta jouait frein en main depuis le début de la saison, mais face au club rival de Guédiawaye, elle s’est rappelée au bon souvenir de ses fans, réalisant un gros match ponctué de 7 buts, faisant d’elle la meilleure marqueuse du match, a égalité avec Maman Niang de Diamono. Elle explique la recette de cette performance sur la bande à Sokhna Ndoye. » Certes j’ai bien préparé ce choc, car beaucoup pensaient que je déclinais en disant que j’etais amortie et affaiblie par les blessures, mais je me suis bien préparée en conséquence. Cependant, j’ai la chance de bien connaître Diamono. Je suis habituée à jouer avec elles, et je connais bien les joueuses puisque je m’entraînais souvent avec elles. Aussi je connais le coach Moussa, son point fort pour dominer une équipe. En grosso modo, je connais bien l’adversaire et c’est peut être celà qui m’a permis de m’en sortir aujourd’hui. » Celle qui a remporté 2 fois le championnat, avec le DUC (2019) et Disso (2021) et 2 fois la Coupe du Sénégal, avec Tivaouane (2018-2019) et Disso (2021), de décliner l’objectif de son club. « L’objectif pour moi et mes coéquipières que je félicite au passage pour leur engagement et leur bon état d »esprit, c’est de tout gagner, nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons remporter, et le championnat et la Coupe du Sénégal, pour faire plaisir à notre président Demba Baldé, qui ne ménage aucun effort pour nous mettre dans des conditions optimales. » A conclu l’altruiste Bineta. Et si l’histoire se répétait comme en 2021, avec le doublé Championnat-Coupe du Sénégal. La suite du championnat qui va faire pause jusque après le Ramadan, va nous édifier.