Scrutin du 24 mars : Une élection de la diaspora sénégalaise…

XALIMANEWS- Qui disait que l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal est celle de la diaspora sénégalaise ? En France comme aux Canada et aux Etats Unis, des sénégalais se sont investis, d’une manière ou d’une autre pour la tenue des élections. Entre activistes et citoyens, méconnus des rangs, ces compatriotes se sont illustrés dans leurs fortes préoccupations pour le pays. A quelques jours du scrutin, en France, les sénégalais se préparent à aller aux urnes et parlent des enjeux de cette élection ainsi que de leurs craintes. Cette élection de 2024 semble être une sorte de revanche pour la diaspora sénégalaise.