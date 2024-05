Handball-Championnat Élite Dames/J8 : un week-end captivant, le leader invaincu Disso confronté à Golf et un attrayant DUC/Diamono

XALIMANEWS-Ce week-end marque la 8ème journée du championnat Élite Dames, avec deux affrontements de haut vol : Disso, en tête du classement et invaincu, affrontera Golf, tandis que DUC et Diamono se livreront une bataille acharnée. À Saint-Louis, Djadji Sarr part favori face à l’Olympique de Diourbel, tandis que Toubacouta et Gaston Berger s’affronteront avec détermination.

Ce samedi, au jardin public de Rufisque, à 18 heures, le leader Disso (1er, 20 pts, +40), seule équipe invaincue, affrontera Golf HB (4e, 16 pts, +25). Les deux équipes se retrouvent après leur confrontation de la première journée, remportée 27-18 par les filles de Wakhinane. Disso sort d’une victoire, tandis que Golf a été battu à domicile. Les leaders, misant sur le métier d’Astou Mbaye, la vista de Bineta Cissé et l’efficacité d’Amy Konaté, cherchent à s’imposer pour creuser l’écart sur leurs poursuivants. De leur côté, les Golfoises, avec Fatou Coundoul à la manœuvre, Sokhna Sylla et Sali Fall, comptent renouer avec le succès pour espérer remonter dans le classement. Ce match sera dantesque entre deux équipes de la grande mégapole de Guédiawaye. Toujours ce samedi, auparavant à 16 heures 30, au même endroit, le champion en titre Diamono se mesurera au DUC. Les deux équipes ont remporté leurs derniers matchs. Victorieuses à l’aller 31-27, les filles de Ndiarème feront face à des Étudiantes revanchardes, galvanisées par leur succès en déplacement contre Toubacouta (33-20). Ce match promet d’être électrique entre un Diamono déterminé à rester en course pour le titre et un DUC, en bas de classement, qui veut s’éloigner de la zone rouge. Les confrontations s’annoncent chaudes entre les partenaires d’Absatou Ciss et Safietou Diatta et les coéquipières de Sokhna Ndoye et Adja Dior Niang, dite Mama. Dans le sud, Toubacouta, battu lors de la dernière journée, recevra Gaston Berger, également défait. À domicile, Rose Diatta et ses coéquipières voudront confirmer leur supériorité face à un adversaire qu’elles avaient dominé 24-22 à l’aller à Saint-Louis. Cependant, Ndeye Coumba Niass, Ndeye Hawa Hanne et leurs partenaires viendront avec l’intention de se venger pour empocher les 3 points. Enfin, dimanche, se jouera le dernier match de la journée chez les Dames. À Saint-Louis, au stade Mawade Wade, Djadji Sarr (3e, 17 pts, +24) de Khady Pene, Marième Ndiaye et Khady Diop, accueillera l’Olympique de Diourbel (8e, 6 pts) de la jeune Amy Cissé et l’expérimentée Mame Diallo. Un match qui devrait être à l’avantage des Nordistes, disposant d’un bloc plus dense que celui des filles du Baol. Dans leur antre, les protégées du duo Cheikh Sarr-Ndiaga Ndoye ne devraient pas éprouver beaucoup de difficultés, elles qui aspirent au titre.

Programme 8e journée

Samedi 25 mai 2024

Jardin public Rufisque

16h 30 DUC/Diamono

18h 00 Golf/Disso

A Toubacouta

17h 00 Toubacouta HBC/G Berger

CLASSEMENT DAMES

1 Disso (20 pts+40), 2 Diamono (18 pts+17), 3 Djadji Sarr (17 pts+24), 4 Golf (16 pts+25), 5 Gaston Berger (12 pts-4), 6 DUC (11 pts+3), 7 Toubacouta (11 pts-27), 8 Olympique Diourbel (6 pts-77)