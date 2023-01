XALIMANEWS-Al’instar de leurs homologues Féminines, les Masculins vont disputer leur première journée de championnat, ce week-end, avec aussi des duels intéressants. Ce samedi à Thiès et Dioubel, on aura Rail/JA Olympique Diourbel/Dagana, tandis que le dimanche, Gorée/ASFA et DUC/ISEG seront au menu au stadium Amadou Barry de Guediawaye.

Ce samedi, les régions de l’interieur auront le privilège de recevoir les 2 premiers matchs de la saison chez les Hommes. A Thiès au stade Lat Dior à partir de 16h 45, l’USCC Rail va acceuillir la JA. Les vainqueurs de la Coupe du Sénégal, amputés de Malick Faye et de leur gardien « Gaindé », tous 2 partis à l’ASFA, essaieront se se payer le scalp de la JA. Cependant, Eric Sagna et compagnie ne se présenteront pas en victimes expiatoires. A Diourbel. l’Olympique de Pathé Diop et Alioune Diouf, souvent intraitables à domicile, voudra imposer sa loi au Dagana HBC du trés bon Mallé Diop. Un match très indécis entre 2 formations qui se connaissent très bien.

Le dimanche, les regards seront braqués vers Guédiawaye. A partir de 15h 30, le DUC, enrichi de Michel Diakité, Rassoul Diaw, etc…, transfuges de son adversaire du jour ISEG, fera face à un bloc, qui s’est aussi renforcé, avec les arrivées d’Ousmane Mbodj ex-DUC, de « Francais », et de 2 autres camerounais. Ce match promet beaucoup. Après ce duel entre équipes universitaires, place sera faite aux 2 formations, pensionnaires du stade Iba Mar Diop, l’ASFA, championne en titre et Gorée, ambitieuse comme jamais cette année. Ce sera une opposition entre 2 équipes, dotées de forts potentiels. Il y’aura une pluie d’étoiles sur le tapis du stadium Amadou Barry, avec coté militaires, Ibou Ciss, Cissao, Matar Baldé, Cheikh Bara, Omar Sané, Khadim Diouf, Mammadou Senghor, et coté insulaires, Mamadou Sidibé ( ex- ISEG), Outoupa (ex-ISEG), Iso Faye (ex-Rail), Henry Ndiaye. Il y’aura une veritable bataille de tranchées, les Militaires vont instaurer des barbelés et les Insulaires essaieront de creuser des sillons. Gorée voudra contester la suprematie de l’ASFA, mais pour y arriver, il faut mettre les bons ingrediens : mettre les émotions de côté, sortir le bleu de chauffe en plus du talent. Chez les champions en titre, l’esprit competiteur, doublé de leur potentiel plus étoffé cette année, font que leur bloc va paraitre difficile à bouger.

Programme 1ère journée Ch Élite Hommes

Samedi 21 janvier 2022

15h 45 Rail/JA 17h 30 O Diourbel/Dagana

Dimanche 22 janvier 2022

15h 30 DUC/ISEG 17h 00 Gorée/ASFA