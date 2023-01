XALIMANEWS-Ce week-end, le championnat Élite Dames va démarrer sa première journée de la saison sportive 2023. Ce samedi à Thiès, Golf va rendre visite à RHC de Tivaouane et à Diourbel, l’Olympique va acceuillir Djadji Sarr. Le dimanche à Guediawaye, la grande attraction du jour sera l’opposition entre les 2 rivales du departement, Disso et Diamono, qui précédera le duel entre le champion en titre ISEG et DUC.

Les férus de handball qui s’impatientaient de voir à l’oeuvre leurs équipes favorites, seront servis pour cette 1ère journée, avec beaucoup de chocs chez les Féminines.

Ce samedi, au Stade Lat Dior de Thiès, la sympatique formation de la Renaissance de Tivaouane, dirigée par l’expérimenté Roger Mbengue aura la lourde tache d’acceuillir le Golf HBC, un prétendant au sacre, fort de son gros potentiel. Ce sera un choc alléchant, entre partenaires de Birima Coumba Ndiaye, Ngone Diop contre Ndeye Soknha Sene et Mame Anta Bathily, anciennes de la maison RHCT et nouvelles recrues de l’équipe dakaroise. A Diourbel, l’Olympique de Mame Diallo, Rokhy Dione et Adama Diop, voudra s’imposer d’entrée à domicile, devant la jeune équipe de Djadji Sarr, guidée par Marième Ndiaye, Khady Lo et Khady Pene. Leger avantage aux Locales.

Le Dimanche, à partir de 12h 30 au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, Disso reçoit Diamono, pour l’un des classiques du championnat féminin. Les 2 formations étaient adversaires en finale de la Coupe du Sénégal de la saison écoulée, remportée in-extemis par la bande à Bineta Cissé et Fama Sall sur celle de Soknna ndoye et Awa Cissé, au cours d’une partie palpitante. Cette saison, les 2 équipes se sont renforcées, les vices championnes se sont enrichies de la jeune pousse du Centre Fatou Diop en plus de Maimouna Dia l’ex demi-centre de Diamono, tandis que l’equipe de Ndiarème a récupéré Mayrame Gaye qui a fait le chemin inverse, plus Miya ex de Djadji Sarr. Ce sera un choc electrique entre 2 blocs habitués à se frotter. Pour ce énième derby de la banlieue, Diamono, ambitieux, voudra stopper l’hémorragie face à l’ogre, l’insatiable Disso. Qui va s’adjuger ce premier Clasico, entre Disso et Diamono ? Après ce match, le champion en titre, ISEG, amputé de 4 joueuses cadres dont 3 départs et coaché par Faye Diallo ex-Gaston Berger, aura un match difficile face au DUC, de l’excellente Safietou Diatta, Ina Badji et Fina Djonou. Les championnes en titre, sous la houlette de Maimouna Gueye Nani, Marieme Diene « Bébé » et de leur renfort Amy Konaté, transfuge de la Renaissance de Tivaouane, voudront faire honneur à leur standing. Mais, que ca ne va pas être, aisé, devant la formation dirigée par Youssou Sangharé, champion sur le banc de l’ISEG, la saison passée.

Programme 1ère journée Ch Élite Dames

Samedi 21 janvier 2022

15h 30 RHC Tivaouane/Golf 16h 15 Olympique Diourbel/Djadji Sarr

Dimanche 22 janvier 2022

12h 30 Disso/Diamono 14h 00 DUC/ISEG