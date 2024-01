La somptueuse salle de Dakar Arena va être le théâtre d’une belle affiche ce samedi à partir de 18 heures, dans le cadre de la finale de la Coupe du Sénégal Dames, entre Djadji Sarr et Diamono. Une confrontation entre deux formations « très amies », adeptes du jeu assez bien léché et regorgeant en leurs seins de jeunes joueuses assez talentueuses. Avant d’en arriver là, Djadji Sarr avait sorti le DUC (32-28) au moment où Diamono s’imposait devant l’Olympique de Diourbel (35-14). Cette finale sera pourrait être une confirmation pour les Dakaroises qui ont battu deux fois leurs adversaires en championnat où une revanche pour ces dernières. Ce match sera très disputé entre les pensionnaires du terrain Ndiarème de Guédiawaye et les handballeuses du quartier Pikine de Saint Louis. Les férus de handball féminin local s’attendent à de dures empoignades dans le tapis de la magnifique salle de Dakar Arena. Diamono aura fort à faire face à Djadji Sarr. Le coach Moussa Sy, avec son groupe articulé autour de sa colonne vertébrale Awa Cissé, Sokhna Ndoye, Sokhna Sai Dione, Awa Saer Seck, Sokhna Talla, Fatou Kiné Ndiaye, Yacine Socé, veut faire user de son expérience pour faire déjouer l’adversaire. La formation nordiste dirigée par le duo Mame Ndoye-Cheikh Cissé misera sur un groupe où émergent Maguette Lam, Fatou Mendy Fall, Khady Lo, Khady Pene, Ndeye Fatou Sow et Marème Ndiaye pour ne citer que celles là. Ces 2 blocs sont capables de produire du bon spectacle grâce aux qualités techniques, la vivacité et la jeunesse de leurs éléments. Nul doute que le public sera bien servi, pour ce choc alléchant, qui verra Diamono renouer avec Dame Coupe du Sénégal où bien Djadji Sarr remporter son premier trophée de sa jeune histoire. Régalez nous jeunes pépites.

