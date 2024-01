XALIMANRWS-Ce samedi à partir de 20 heures à Dakar Arena, après la finale des Dame, le DUC et l’ASFA vont en découdre pour le dernier acte de la saison 2023. Un match entre 2 formations habituées à se croiser en finales et qui promet de chaudes empoignades.

Encore le classique DUC/ASFA. Ces 2 formations ont l’habitude de se croiser en finales ces dernières années. Si ce n’est en Championnat, c’est en Coupe nationale. On ne pouvait rêver mieux qu’une opposition entre les 2 équipes les plus régulière de ces dernières saison, entre le bloc estudiantin et l’armada militaire.

Pour arriver en finale, le DUC a maitrisé l’US Gorée (37-28) tandis que l’ASFA s’imposait au forceps aux tirs au but (42-41) devant la JA, pour ce qui fut le plus beau match de ces 10 dernières années. Du coup, JA m’en et Militaires renouent avec la finale de la Coupe nationale. Habitués à remporter chaque année un trophée si ce n’est le doublé, la formation de l’ASFA qui a perdu le championnat qui était sa chasse gardée depuis 6 années, compte bien remporter la Coupe du Sénégal, qui la fuit depuis 2019, pour ne pas faire année blanche. Mais en face, le DUC aussi veut bien sauver sa saison et cela devait passer par une victoire sur les pensionnaires du stade Iba Mar Diop.

les 2 formations se sont croisées 2 fois cette saison 2023, en championnat. Après le nul de l’aller, les Militaires se sont largement imposés de 10 buts d’écart au retour. De ce fait, le match de ce soir doit être une revanche pour les coéquipiers de Michel Diakité. Mais pour ce samedi, les Étudiants qui feront sans Pape Youssoupha Talla, Rassoul Diaw et Diallo, devront sortir le grand jeu s’ils veulent scalper leurs adversaires militaires. « Malgré Les départs de Rassoul, Diallo et Abdourahmane qui sont des cadres de l’équipe, les autres sont là. Le handball c’est un sport collectif. Certes l’ASFA nous a battus au match retour avec un écart assez conséquent, mais pour cette finale, si les joueurs se donnent à 100 voire 200 pour cent, on peut battre l’ASFA. » A laché Michel qui veut prendre sa revanche sur l’ASFA qui l’avait battu en 2019 alors qu’il était joueur de l’ISEG. Et pour réussir leur pari, l’ailier Amadou Sy, le gardien Ousmane Camara et les 2 Guinéens Ousmane et Kapi Oualare devront réaliser le match de leur vie. Mais en face, l’armada militaire sera au complet. Avec sa base arrière Matar Baldé-Khadim Diouf, ses virevoltants ailiers Cissao Mballo et Modou Lo sans oublier l’excellent Kelly Ndiaye et Ibou Ciss dans les cages, le bloc du capitaine Mamadou Senghor compte bien ne pas faire année blanche et voudrait remporter la mise. »On a l’habitude de jouer la finale et on connaît comment préparer et gagner une finale. Donc nous sommes dans ce sillage. Certes nous avons battu le DUC, mais cette fois-ci ce sera un autre match. Ce ne sera pas facile et le plus fort sera celui qui va remporter le trophée. » A lâché le capitaine de la formation militaire au micro de Actu hand.

Programme Finale Hommes

Samedi 6 janvier 2024

20 h DUC/ASFA