C’est une Fatou Mendy Fall,toute heureuse, que nous avons trouvé dans les vestiaires des gagnantes de la Coupe du Sénégal. L’athletique et talentueuse arrière, flanquée du numéro 6 est créditée de 7 buts lors de ce sacre historique. Elle est la 3e marqueuse du match, derriere sa coéquipière Khady Lo et Sokhna Ndoye de Diamono, toutes deux scoreuses à 9 reprises. L’étudiante en 2e année à l’NSEPS de Dakar s’est lâchée, avec beaucoup d’émotion. « Bon franchement, nous sommes très contente, osons le dire, parce que c’est toute une première depuis que nous sommes pensionnaires de Djadji Sarr. » A d’emblée déclaré Mendy, comme on la surnomme. Nous remercions tous ceux qui ont soutenues, parce que c’était trop dur, avec ces nombreux reports. L’équipe se démène comme elle peut, avec les moyens du bord. » A-elle ajouté. Pour la prolifique handballeuse, scoreuse à 4 reprises en première mi-temps dont les 3 premiers buts de Djadji Sarr, « c’est historique, car tout le monde le sait. Aujourd’hui nous dédions ce trophée à Pa Djadji Sarr, parce que nous aurions aimé qu’il soit témoin de ce fait d’armes. Mais franchement, nous ne pouvons pas décrire ce que nous ressentons. » Pour conclure, Fatou Mendy Fall avoue, « Nous avons beaucoup travaillé durant toute la préparation. Tant sur le plan offensif, comme défensif. » Et le sacrifice paya, permettant d’arrêter la spirale négative de 2 matchs d’affilée d’insuccès sur Diamono et de priver du coup l’équipe championne 2023 d’un doublé.

