Handball-Coupe du Sénégal Hommes/8es : l’ASFA, l’ISEG et Dagana passent respectivement devant Saltigué, Kaffrine et Saloum

XALIMANEWS-Ce week-end, les favoris n’ont pas failli lors des trois premiers matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal de handball masculin. A Rufisque, l’ASFA a montré sa puissance au Saltigué (34-25), alors que l’ISEG Sport et Dagana ont respectivement battu Kaffrine (32-27) et Saloum (30-29). Ces trois équipes, qui étaient en déplacements, obtiennent leurs tickets pour les quarts.

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal de handball masculin, l’ASFA a battu Saltigué de Rufisque (34-25), ce vendredi. Bien que Saltigué ait bien commencé le match et résisté vaillamment, l’ASFA, grâce à son potentiel supérieur et des performances remarquables de joueurs comme Khadim Diouf (8 buts) et Mamadou Lo (6 buts), a pris l’avantage après une égalité initiale. À la mi-temps, l’ASFA menait déjà 16-9. Le Saltigué a été soutenu par son public et a pu compter sur le talent de Seydou Talla (8 buts), mais cela n’a pas suffi. Cette victoire permet à l’ASFA de se qualifier pour les quarts

Les champions en titre, l’ISEG Sport, emmenés par leur stratège camerounais Kevin Chedjou (9 buts), Pape Assane Diop (9 buts), Ousmane Mbodj (6 buts) et Modou Cissé (5 buts), ont dominé les outsiders de Kaffrine, en déplacement. En tête à la mi-temps (15-10), l’ISEG a su gérer la seconde période, se contentant d’un match nul (17-17) face à une vaillante équipe locale. Ameth Ndao s’est illustré pour Kaffrine avec 6 buts. L’ISEG s’impose finalement par 5 buts d’avance (32-27), maintenant ainsi l’écart acquis en première période. La formation chère à Binta, accède ainsi aux quarts de finale comme prévu.

Dans l’autre match de la journée, l’affrontement entre l’AS Saloum et Dagana a été bien plus serré. Après une première période équilibrée (15-15), les visiteurs de Dagana ont arraché la victoire de justesse (30-29). Le succès de Dagana est notamment dû à Mâle Diop (9 buts), Amadou Mbodj (8 buts), Amadou Gueye (5 buts) et Amadou Sène (4 buts). Du côté des perdants, Khalifa Ndiaye (6 buts), Lamine Diallo (5 buts), Thierno Dieng (5 buts) et Amadou Simon Diop (4 buts) se sont distingués.

Résultats 8es Coupe du Sénégal Hommes

Saltigue,/ASFA (25-34)

Saloum/Dagana (29-30)

Kaffrine/ISEG Sport (27-32)