Dès la reprise le Sénégal marque (17-13), et les Lionnes restent sur les bases de la fin de la seconde période, sous la maestria de Soukeina. Le Congo de Fanta Diagouraba revient à moins trois (17-14). Mais sous la houlette de Doungou Camara qui a retrouvé une seconde jeunesse dans le championnat égyptien, les Sénégalaises vont même mener de 6 points après 44 minutes de jeu (21-15). Mordantes et plus affûtées que face au Camerounaises, les protégées de Yacine Messaoudi, avec une Toubissa Elbeco solide dans ses buts, une Soukeina Sagna très altruiste dans son rôle de meneuse combinée à l’énergie débordante de Doungou et la bonne réaction de Fanta Keita, vont contrôler ces 30 dernières minutes pour finalement s’imposer de 5 buts (27-22). Le deuxième plus gros écart dans ce tournoi après le 30 à 15 d’Angola/Congo. Soukeina Sagna, la demi-centre des Lionnes et dont le retour a été bénéfique à ses coéquipières, a été désignée MVP de la partie.

