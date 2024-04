Handball-Stage d’Hammamet (31 mars-6 avril) : Des Lionnes trop fortes pour les Algériennes (27-16)

XALIMANEWS-Ce soir, dans la salle de Nabeul, dans le cadre du stage préparatoire à la CAN Dames 2024 en République démocratique du Congo, le Sénégal a largement disposé de l’Algérie (27-16), pour son second match de préparation en Tunisie.

Les Lionnes faisaient face face à l’Algérie, deux jours après leur succès sur la Tunisie (23-21). Dans la salle de Nabeul, les vice-championnes d’Afrique 2018, portées par Soukeina Sagna et Marie Fall, toutes deux créditées de 7 buts, ont nettement dominé leurs adversaires (27-16). Malgré l’écart assez conséquent des protégées de Yacine Messaoudi, la première période qui s’est soldée par un nul (10-10), n’a pas été une partie assez aisée, face à une farouche opposition adverse. Il a fallu que les Quatrièmes de la dernière CAN Dames, haussent leur niveau en seconde période, pour infliger un cinglant 17-6 et s’assurer un second succès en l’espace de 3 jours.

Marie Fall, meilleure scoreuse du match, à égalité, avec sa coéquipière Soukeina Sagna, est entrain de prendre une nouvelle dimension au sein des Lionnes. Depuis le dernier Mondial, le pivot des Lionnes prend de l’envergure et s’affirme comme une valeur sûre dans cette sélection sénégalaise.

Demain, le Sénégal jouera son dernier match, le deuxième en trois jours contre la Tunisie. Ce sera un choc qui promet d’être disputé avec vigueur, comme en témoigne leur dernier affrontement.

Les buteurs du match Sénégal/Algérie :