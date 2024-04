Amadou Ba donne des nouvelles : L’ex Premier Ministre prêt pour les « batailles futures »

XALIMANEWS- Jusque là plongé dans le silence, après sa défaite cuisante face à l’actuel Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dès le premier tour de l’élection, Amadou Ba sort de l’ombre et engage les batailles futures.

Pour sa deuxième sortie depuis les premières tendances du scrutin lorsqu’il a reconnu sa défaite, le candidat malheureux à l’élection présidentielle réitère ses félicitations et « prie pour le président Bassirou Diomaye Faye, après son installation officielle ». Il n’a pas manqué de renouveler ses remerciements à tous ses compatriotes sénégalais.

L’ancien Premier ministre se dit plus que jamais « engagé et prêt à mener et gagner les batailles du futur ». Il « exhorte tous les républicains et démocrates de notre pays à une cohésion renforcée et à une solidarité sans faille ».

« Chaque acteur de la consultation électorale électeur, candidat, organisateur, régulateur, superviseur ou observateur, autorités religieuses et coutumières a parfaitement joué sa partition pour permettre à notre cher Sénégal de briller une nouvelle fois au firmament des nations démocratiques. Le peuple sénégalais a administré au monde entier une leçon de maturité et de sérénité dans sa volonté de paix et son idéal démocratique, fidèle à sa longue tradition d’hospitalité », a déclaré Amadou Ba, dans un communiqué où il adresse également ses remerciements au président sortant Macky Sall.