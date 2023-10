Pour ce tournoi, l’Angola, championne d’Afrique en titre et hôte de la compétition reste le grandissime favori, devant le Cameroun son adversaire des finales des 2 dernières CAN, le Congo (3e en 2022) et le Sénégal. Les Lionnes, Quatrièmes de leur « CAN », disputée en novembre 2022 à Dakar, vont essayer de réussir l’exploit face à trois adversaires, qui leur avaient fait courbe l’échine il y’a un an. La tâche ne sera pas du tout une partie de sinécure, mais en sport collectif, il faut savoir se sublimer pour écrire sa propre histoire.A défaut de première place, synonyme de qualification directe pour Paris 2024, pourquoi pas décrocher la seconde place qui peut donner des raisons d’espérer lors d’un autre tournoi intercontinental.

XALUMANEWS-Ce mercredi à Luanda, débute le Tounoi de Qualifications Olympiques Dames. Une compétition regroupant l’Angola, le Cameroun, le Congo et le Sénégal, et où le vainqueur décrochera son ticket pour Paris 2024, tandis que le second passera par un tournoi de qualification intercontinental, qui se tiendra en mars 2024. Les Lionnes feront face à 3 sélections qui les avaient battues lors de la dernière CAN jouée à la maison en 2023.

