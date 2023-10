XALIMANEWS-La deuxième rencontre de la 1ère journée du TQO Dames 2023 de Luanda a répondu aux attentes. Au terme des 60 minutes, l’Angola sans être souveraine a remporté une victoire au forceps devant une belle équipe du Sénégal (22-21). Du coup le champion d’Afrique s’empare de la première place après avoir remporté ce classique africain.

Pour sa première sortie lors du tournoi qualification des Jeux Olympiques de Paris 2023, le Sénégal a courbé l’échine après avoir livré une partie très belle partie. Ce n’est pas faite d’avoir essayé, car les Lionnes ont longtemps tenu la dragée haute, voire bousculées les Angolaises avant de perdre sur le fil

Le Classique Angola/Sénégal démarre tambour battant, et les Lionnes sous la houlette de la bondissante Doungou Camara, scoreuse trois fois coup sur coup et imitée par Raissa Dapina mènent par 4 buts à zéro après 5 minutes de jeu. Le temps que Juliana Machado met la première réalisation angolaise. Avec un bon collectif sous la direction de Soukeyna Sagna, le Sénégal déroule. Raissa obtient un 7 mètre concrétisé par la demi-centre des Lionnes. Très affûtées en ce début de match, les Lionnes mènent la course en tête, (5-2, 6-2, 7-3, 9-3). L’Angola ne trouve pas encore la solution, face à la solidité de l’équipe senegalaise, qui dispose d’une Toubissa Elbeco efficace dans ses buts et créditée de 5 arrêts en première période. Le bloc Angola, avec une Kassoma dans ses rangs, grignote le score grâce à Juliana Machado qui maintient son équipe à flot. le banc du Sénégal effectue un mauvais changement et concède une pénalité de 2 minutes en jouant en infériorité numerique, ce dont profite les Angolaises pour réduire leur passif et finalement égaliser par Liliana (11-11). Le score restera inchangé jusqu’à la mi-temps. Les Lionnes ont réussi une belle première période avec les bonnes partitions de Doungou Camara (4 buts), Raissa Dapina (3 buts) et Djeynaba Sy (2 buts), voire Toubissa Elbeco.

Dans ce début de seconde période, le Sénégal allume la première banderille (12-11) et Toubissa Elbeco écoeure les Angolaises en réussissant 3 arrêts de suite. Les 2 équipes sont à egalite après 4 minutes (13-13, 34e). De son côté le portier des Lusophones s’y met et réussit 2 arrêts successifs. Le match s’équilibre et l’Angola mène pour la 1er fois du match (14-13, 37e), le Sénégal réplique (14-14) et l’adversaire reprend la mène (15-14) puis égalisation adverse (15-15). Djeynaba Sy fait des misères dans son aile et redonne l’avantage aux siennes (16-15). L’Angola égalise (16-16, 41e) puis reprend l’avantage par Guialo (17-16). Le match s’equilibre avec ce mano à mano. Mais les Sénégalaises vont rétablir l’équilibre (17-17). Dans ces derniers instants du match, les Locales poussées par leur public vont mener la course en tête (18-17, 19-17). Mais à un minute quelques secondes du match, les coéquipiers d’Hawa Ndiaye vont égaliser (21-21) et dans la foulée Soukeyna Sagna trouve le ras du poteau angolais. En phase d’attaque, les championnes d’Afrique vont marquer leur 22ème réalisation, fatale aux Lionnes et s’impose de justesse (22-21). Un succès au forceps mais ô combien précieux, face à une séduisante équipe du Sénégal qui aurait mérité un meilleur sort avec une Toubissa Elbeco des grands jours créditée d’une douzaine d’arrêts. La gardienne des Lionnes a réalisé sa meilleure sortie avec la sélection sénégalaise. L’Angola, seul vainqueur de la première journée,s’adjuge la première place du tournoi, avec 2 pts +1, devant le Cameroun et le Congo (1pts) et le Sénégal (0 pt-1).

Ce jeudi à 15 heures, les Lionnes disputeront leur second match face au Congo, qui a fait match nul avec le Cameroun (21-21).

Résultats 1ere journée TQO Dames Luanda

Cameroun /Congo (21-21) Mi-temps (9-12)

Angola/Sénégal (22-21) Mi-temps (11-11)